150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı...

Vincenzo Italiano'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği bir diğer isim ise Fiorentina forması giyen Rolando Mandragora. Yakın zamanda kulübüyle sözleşme yenileyen ve Floransa'da mutlu olan 27 yaşındaki İtalyan orta saha, kulübünün ilk etapta satılacaklar listesinde yer almıyor. Ancak İtalyan basını, Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'yu aşan resmi bir teklifle gelmesi durumunda hem Fiorentina'nın hem de oyuncunun fikrinin tamamen değişebileceğini yazdı. Beşiktaş yönetimi, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Italiano'nun istediği bu üç lüks takviyeyi İstanbul'a getirmek için önümüzdeki günlerde İtalya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.