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150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı... Özel Adana'da traktör üstünde konuştu! Çankaya için de 'siyasi' nakaratı Sadece titizlik değilmiş oysa ki... Misafir öncesi temizlik yapanların 4 ortak özelliği! Beşiktaş'tan potada yılın bombası! NBA patentli süper yıldız DaQuan Jeffries resmen Kartal oldu! Gıda sahtekarlarına büyük darbe İletişim Başkanı Duran "Şehit ve Şahit" programına katıldı: Darbeler silsilesini kahramanlar mezara gömdü LGS'de yeni tercih dönemi: Rota Maarif öğrencilerin hizmetinde Kavurucu sıcaklarda bu hususa kulak verin: Yaz aylarında spor ne zaman yapılmalı? İtalya'dan gündemi altüst edecek teklif: Türkiye ile cevap verelim Yaylalarında hala kış havası hakim: Yaz ortasında sobalı çadır
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150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı...

Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano yönetime üç dev isim konusunda raporunu sundu ve harekat için düğmeye basıldı...

#1
Foto - 150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı...

Beşiktaş’ın 150 milyon Euro’luk çılgın Serie A operasyonunu La Gazzetta Dello Sport yazdı...

#2
Foto - 150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı...

Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi yıkacak kadro için düğmeye bastı.

#3
Foto - 150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı...

Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda İtalya pazarını sallamaya hazırlanıyor.

#4
Foto - 150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı...

Bologna'yı tarihi bir başarıya taşıdıktan sonra siyah-beyazlıların başına geçen İtalyan teknik adam, yönetimden Galatasaray ve Fenerbahçe ile aradaki farkı kapatacak uluslararası tecrübeye sahip kadro talep etti. Beşiktaş bu proje için Italiano'ya 150 milyon Euro'nun üzerinde dev bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

#5
Foto - 150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı...

La Gazzetta dello Sport'tan İtalyan gazeteci Fabiana Della Valle'nin iddialarına göre, siyah-beyazlıların transfer listesinin başında Serie A damgalı üç dünya yıldızı yer alıyor. Beşiktaş, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'i renklerine bağlamak için tüm şartları zorluyor. İtalyan teknik adam, Fiorentina'dan eski öğrencisi olan yıldız golcüyü ikna etmek için bizzat telefon açarak projeyi anlattı. Siyah-beyazlı yönetim, Vlahovic'e 1 yıllık sözleşme, net 10 milyon Euro maaş ve yüksek bir imza bonusu içeren resmi teklifini sundu. Teklifi dinleyen ve teşekkür eden Sırp forvetin, karar vermek için Avrupa'nın dev kulüplerinden gelecek diğer teklifleri beklediği belirtildi.

#6
Foto - 150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı...

Orta sahaya dinamizm katmak isteyen Beşiktaş, Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Anguissa'yı gözüne kestirdi. Napoli yönetiminin satmaya sıcak baktığı 28 yaşındaki oyuncu için taraflar masaya oturdu. İtalyan kulübü Anguissa için kapıyı 15 milyon Euro'dan açarken, Beşiktaş cephesi bu transferi 10 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor. Görüşmelerin henüz başında olan iki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.

#7
Foto - 150 milyon euroluk çılgın operasyonun fitili ateşlendi: Beşiktaş'tan şampiyonluk harekatı...

Vincenzo Italiano'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği bir diğer isim ise Fiorentina forması giyen Rolando Mandragora. Yakın zamanda kulübüyle sözleşme yenileyen ve Floransa'da mutlu olan 27 yaşındaki İtalyan orta saha, kulübünün ilk etapta satılacaklar listesinde yer almıyor. Ancak İtalyan basını, Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'yu aşan resmi bir teklifle gelmesi durumunda hem Fiorentina'nın hem de oyuncunun fikrinin tamamen değişebileceğini yazdı. Beşiktaş yönetimi, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Italiano'nun istediği bu üç lüks takviyeyi İstanbul'a getirmek için önümüzdeki günlerde İtalya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

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