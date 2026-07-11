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Gıda sahtekarlarına büyük darbe

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Gıda sahtekarlarına büyük darbe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğine yönelik denetimleri artırdıklarını açıklayarak son verileri kamuoyu ile paylaştı.

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Foto - Gıda sahtekarlarına büyük darbe

Yumaklı, NSosyal hesabından gıda işletmelerine yönelik denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu.

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Foto - Gıda sahtekarlarına büyük darbe

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

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Foto - Gıda sahtekarlarına büyük darbe

"1-30 Haziran tarihlerinde yurt içi gıda işletmelerine yönelik 127 bin 643 denetim gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken, 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan, rızkını helalinden kazanan üreticimizin emeğine sahip çıkarken, sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

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