El-Kanun fi't-Tıbb eserinde tek tek yazmış: İbn-i Sina'nın mucizesi: Bu 3 besini tüketen...
El-Kanun fi't-Tıbb eserinde modern tıbbın babası İbn-i Sina tek tek tüm bilgileri insanlığın hizmetine sunmuş...
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El-Kanun fi't-Tıbb eserinde modern tıbbın babası İbn-i Sina tek tek tüm bilgileri insanlığın hizmetine sunmuş...
Tıp tarihinin en büyük isimlerinden biri olan İbn-i Sina, sağlıklı bir yaşamın sırlarını yüzyıllar önce çözmüştü. Modern tıbbın babası olarak kabul edilen bu büyük alim, "El-Kanun fi't-Tıbb" adlı eseriyle yalnızca hastalıkların tedavisi için değil, uzun ve sağlıklı bir yaşam için de tavsiyeler sundu.
İbn-i Sina, bu üç besinin düzenli tüketilmesinin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam için doğal ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekmiştir. Ona göre, taze ve katkısız gıdalar tüketmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresi yönetmek uzun bir yaşamın anahtarıdır.
1. Bal: Doğanın Şifası İbn-i Sina’ya göre bal, vücudu hastalıklardan koruyan en güçlü doğal gıdalardan biridir. Antiseptik, antioksidan ve enerji verici özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda yaşlanma etkilerini geciktiren bal, düzenli tüketildiğinde organların sağlıklı çalışmasını destekler. İbn-i Sina, özellikle sabah aç karna bir kaşık bal tüketilmesini önerir.
Faydaları: Bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi düzenler. Hücre yenilenmesini destekler.
2. Zeytinyağı: Ömrü Uzatan Sıvı Altın Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi olan zeytinyağı, İbn-i Sina’nın da uzun yaşam reçetesinde önemli bir yer tutar. Antioksidan ve sağlıklı yağ asitleri açısından zengin olan zeytinyağı, kalp ve damar sağlığını korur. Ayrıca cildi güzelleştirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır. İbn-i Sina, yemeklerde zeytinyağı kullanımını önerirken, aynı zamanda haricen cilt bakımı için de kullanılmasını tavsiye etmiştir.
Faydaları: Kalp ve damar sağlığını destekler. Hücrelerin yaşlanmasını önler. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.
3. Sarımsak: Doğal Antibiyotik Sarımsak, İbn-i Sina’nın mucizevi gıdalar listesinde yer alan bir başka süper besindir. Antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. İbn-i Sina, sarımsağın hem çiğ hem de pişmiş olarak düzenli tüketilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Faydaları: Enfeksiyonlarla savaşır. Kalp sağlığını destekler. Vücutta toksin birikimini önler.
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