El-Kanun fi't-Tıbb eserinde tek tek yazmış: İbn-i Sina'nın mucizesi: Bu 3 besini tüketen...

Tıp tarihinin en büyük isimlerinden biri olan İbn-i Sina, sağlıklı bir yaşamın sırlarını yüzyıllar önce çözmüştü. Modern tıbbın babası olarak kabul edilen bu büyük alim, "El-Kanun fi't-Tıbb" adlı eseriyle yalnızca hastalıkların tedavisi için değil, uzun ve sağlıklı bir yaşam için de tavsiyeler sundu.