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Gündem Yıldırım’ın ilk vukuatı değil! Sicili kabarık
Gündem

Yıldırım’ın ilk vukuatı değil! Sicili kabarık

“Işıklar yanıyor” diyerek 28 Şubat darbesine atıfta bulunan AYM üyesi Engin Yıldırım’ın geçmişte skandal kararlara imza attığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:49:00 -
Yıldırım’ın ilk vukuatı değil! Sicili kabarık

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Sosyal medya hesabından “Işıklar yanıyor” diyerek 28 Şubat darbesine atıfta bulunan AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kirli sicili ortaya saçıldı. Sivil iradeyi silahla tehdit eden vesayetçi Yıldırım’ın geçmişte millet aleyhine verilen tüm kararlara destek verdiği tespit edildi. Darbe şakşakçılığına soyunarak hukuk adına konuşma ehliyetini yitiren Yıldırım, imza verdiği skandal kararlarda, kimi zaman FETÖ’nün ekmeğine yağ sürdü, kimi zaman vatana ihanetten yargılananlara haksızlık yapıldığını savundu, kimi zaman da eşcinsel sapkınlara sahip çıktı.

Devlet sırrını ifşayı serbest kıldı

Son dönemde verdiği skandal kararlarla tepkilerin odağında yer alan Anayasa Mahkemesi’nin vesayet özlemiyle yanıp tutuşan üyelerinden Engin Yıldırım’ın skandal sicilini gözler önüne seriyoruz. Darbe artığı Yıldırım, 25 Ekim 2019’da MİT Tır’ları ihanetine getirilen yayın yasağına karşı çıktı. Yıldırım, “Basın hürdür, sansür edilemez” anayasa hükmünün arkasına sığınarak, ülkede her türlü devlet sırrını ifşa etmeyi serbest hale getiren karara imza attı.

AYM, 26 Aralık 2019’da teröristleri aklayan Wikipedia’ya yönelik erişim engelini kaldırdı. Engin Yıldırım’ın ihlal kararının gerekçesinde ise şöyle denildi: “Wikipedia’nın kapalı tutulmasını haklı gösteren vahim bir içerik yoktur.” AYM, 26 Mart 2020’de ise “Katil, hırsız AKP” yazılı pankartı açan, Başkan Erdoğan ve AK Parti’ye hakaret eden ÖDP’lilere sahip çıktı. Darbe aşığı Yıldırım, “katil” ve “hırsız” ifadesini ifade özgürlüğü kapsamında kabul etti.

Sapkın ve terörsevici

Yüksek Mahkeme, 20 Şubat 2018’de eşcinsel sapkın ilişkide bulunan askerlerin TSK’dan atılmasını öngören kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı bulmadı. AYM’nin o dönem başkanvekili olan Engin Yıldırım ise karara şerh koyarak, şunları söyledi: “Bu ne devleti ne de başkalarını ilgilendirir. Bu kişiler farklı cinsel yönelimlerinden dolayı diğer insanlardan daha mı az değerlidir, haysiyet sahibidir?” AYM, 26 Temmuz 2019’da ise, “Barış bildirisi” adı verilen terör örgütü propagandası için “ifade özgürlüğü” değerlendirmesinde bulundu. Devleti katliam yapmakla suçlayan akademisyenler “suçsuzdur” diyen 8 üyeden biri de Engin Yıldırım oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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