Yıldırım'dan 'Avrasya tüneli ücreti' açıklaması
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, konuk olduğu bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.06 Şubat 2019 Çarşamba 00:31
Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretleri için "Bu fiyatlar bu yılın sonuna kadar aynen devam edecek" diyen Yıldırım, Gebze-Halkalı banliyö hattı için ise tarih verdi.
Binali Yıldırım, "Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek" ifadelerini kullandı.
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