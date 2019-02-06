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Yıldırım'dan 'Avrasya tüneli ücreti' açıklaması

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, konuk olduğu bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 00:31
Yıldırım'dan 'Avrasya tüneli ücreti' açıklaması

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretleri için "Bu fiyatlar bu yılın sonuna kadar aynen devam edecek" diyen Yıldırım, Gebze-Halkalı banliyö hattı için ise tarih verdi.

Binali Yıldırım, "Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 00:31
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