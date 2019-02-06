Yıldırım'dan 'Avrasya tüneli ücreti' açıklaması TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, konuk olduğu bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretleri için "Bu fiyatlar bu yılın sonuna kadar aynen devam edecek" diyen Yıldırım, Gebze-Halkalı banliyö hattı için ise tarih verdi. Binali Yıldırım, "Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.