Yıldırım’dan 167 bin litrelik tasarruf

Yıldırım Belediyesi, cam atık geri dönüşüm çalışmaları ile de önemli tasarrufa imza atıyor.

Yıldırım Belediyesi, kaynakların geri kazanılması amacıyla başlattığı geri dönüşüm seferberliğinde yapılan çalışmalarla önemli bir milli servet tasarrufu edilmesine öncülük ediyor. Yapılan cam atığı geri dönüşüm kazandırma çalışmaları ile Yıldırım Belediyesi tarafından Nisan 2019-Nisan 2020 dönemindeki 1 yıllık süreçte bin 671 ton cam atığını geri dönüşüme kazandırıldı. Geri dönüşüme kazandırılan 1 ton cam miktarı karşısında yaklaşık 100 litre petrol tasarrufu elde edilirken, Yıldırım Belediyesi’nin cam atığı geri dönüşüm çalışmaları ile 167 bin 100 litre petrol tasarrufu sağlanmış oldu. Böylece hem kaynaklar ve çevre korunurken hem de önemli bir milli servet korunmuş oldu.

‘Geri dönüşüm hayati mesele’

Dünyanın öncelikli sorunun bilinçsiz ve aşırı tüketim olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünyadaki kaynaklar sonsuz değil. Gelecekte önemli sorunlarla karşılaşmamak adına bu sınırlı kaynakları en doğru şekilde değerlendirmek zorundayız. Bilinçli tüketimin temel argümanı geri dönüşümdür. Geride kalan bir yıllık süreçte topladığımız 167 bin 100 litreye eş değer cam atıkla enerji kaybının önüne geçerek önemli bir tasarruf sağladık.Geri dönüşüm sadece Yıldırım ve Bursa’nın değil Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için hayati bir konu. Bu çalışma bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuz. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir” diye konuştu.