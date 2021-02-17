Yıldırım’da fikirler projeye dönüşüyor

Hasan Özan Bursa

Zengin bir içeriğe sahip olan eğitim serisi hakkında dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi ile niyetimiz, bu alana ilgisi olan hemşehrilerimizin, proje hazırlama yöntemlerine vakıf olmalarına yardımcı olarak tasarlayacakları projeleri daha etkin bir şekilde oluşturmaları için zemin hazırlamak” dedi.