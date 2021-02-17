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Gündem Yıldırım’da fikirler projeye dönüşüyor
Gündem

Yıldırım’da fikirler projeye dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, fikirleri hayal olmaktan kurtarıp gerçeğe dönüştürerek değer yaratmak amacıyla ‘Proje Hazırlama ve Yönetimi’ eğitimini hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 09:38:00 -
Yıldırım’da fikirler projeye dönüşüyor

 Hasan Özan  Bursa 

Zengin bir içeriğe sahip olan eğitim serisi hakkında dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi ile niyetimiz, bu alana ilgisi olan hemşehrilerimizin, proje hazırlama yöntemlerine vakıf olmalarına yardımcı olarak tasarlayacakları projeleri daha etkin bir şekilde oluşturmaları için zemin hazırlamak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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