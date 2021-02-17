Yıldırım’da fikirler projeye dönüşüyor
Yıldırım Belediyesi, fikirleri hayal olmaktan kurtarıp gerçeğe dönüştürerek değer yaratmak amacıyla ‘Proje Hazırlama ve Yönetimi’ eğitimini hayata geçirdi.
Hasan Özan Bursa
Zengin bir içeriğe sahip olan eğitim serisi hakkında dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi ile niyetimiz, bu alana ilgisi olan hemşehrilerimizin, proje hazırlama yöntemlerine vakıf olmalarına yardımcı olarak tasarlayacakları projeleri daha etkin bir şekilde oluşturmaları için zemin hazırlamak” dedi.