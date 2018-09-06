Yıldırım'a hızlı tren isyanı: Bana yapacağın bu muydu senin?

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ankara treninde bazı yolcularla sohbet etti. “Hızlı treni yaptık, açılış yapıyoruz. Bir vatandaş telefon ile arıyor hızlı tren ile ilgili şikayeti varmış" diyen Yıldırım, Türkiye gazetesinde yer alan habere göre şunları söyledi:

"'Şikayetiniz nedir?' diye sordum. ‘Ben Eskişehir'de oturuyorum. Kızım da Ankara'ya geldi evlendi. Sizden şikâyetçiyim. Bakanım damat ile kızım eskiden bayramdan bayrama gelirdi. Şimdi arıyor; baba kahvaltıya geliyoruz. Bana yapacağın bu muydu senin?' dedi."