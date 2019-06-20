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Yıldırım: “Türkiye Yavuz’la bölgedeki gücüne güç katacak”

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, 6.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:57
Yıldırım: “Türkiye Yavuz’la bölgedeki gücüne güç katacak”

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz’un Akdeniz’deki ilk sondajına doğru yola çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.


Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak. Yavuz, 12 bin metre derinlikte çok yüksek basında altında sondaj gerçekleştirecek. 6. jenerasyon sondaj gemisi olarak değerlendirilen Yavuz, çift kuleli bir gemi olma özelliğini taşıyor.Kıbrıs merkezli enerji mücadelesinin yaşandığı bölgede Türkiye, hak ve menfaatlerin korunması adına çalışmalarına devam ediyor. Türkiye, Yavuz’la bölgedeki gücüne güç katacak” dedi.


Yıldırım, “Türkiye’nin "milli enerji ve maden politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması maksadıyla TPAO tarafından satın alınan Yavuz’un sondaj esnasında çevreye, deniz hayatına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknoloji ile yola çıkmış olması güven vericidir. Yavuz gemisibu ülkenin yarını için emeklerini ve bilgilerin ortaya konulduğu önemli bir yatırımdır. Uluslararası şirketlerle arayış içindedir. Bu uluslar arası şirketler askeri nitelikli gerginlik hallerinde platformlarını toplayıp gidebilir. Çünkü bu alanın parçası değiller. Bu yetki alanlarının sahipleri bellidir. Türkiye ve KKTC de bundan koparılamaz. Yapımı 2011’de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev alan geminin daha verimli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:57
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