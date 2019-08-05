Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya gitti İzmir’in Bayındır ilçesine gelen 28.

İzmir’in Bayındır ilçesine gelen 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, geçen yıl astıkları pankartla kendisini çaya beklediklerini söyleyen aileyi unutmayıp ziyaretlerine gitti.

Bayındır ve Kiraz ilçelerini ziyaret etmek üzere İzmir’e gelen 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, geçen sene 22 Haziran’da ayında binalarına astıkları pankartla kendisini çaya beklediklerini ifade eden Baykal ailesini ziyaret etti. Bayındır’da yaşayan ailenin astığı pankartı unutmayarak ailenin evine giden Yıldırım’ı; Kızılay’dan emekli Mehmet Baykal, Dilek Baykal, Hande Tambak ve Sadık Tambak karşıladı. Ev ziyaretinin ardından Yıldırım, Kiraz ilçesine hareket etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.