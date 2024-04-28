  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'nın varlıklarını almaya kalkışan yandı! Rus yetkili paylaştı... El konulursa Moskova'nın hedefi olacak

Saadet Partisi ve Yeniden Refah’a ibret olsun! Skandal Hamas sözleri… Ekrem siyonist İsrail’e selam çaktı

Tevhid bayrağı tutan Müslüman’a saldıran kemalist sıkıyı görünce dansöz gibi kıvırdı

Utanma duygusunu yitirdik! Rezil olayım ama yeter ki popüler olayım

Ve müjde verildi! Emeklilere artık tamamen ücretsiz oldu! Bugünden itibaren başlıyor

Bu çifte standart artık son bulsun

Sosyal medyada viral olan görüntüler! Polisi arayan fenerli taraftarın Icardi talebi

Sinan Ateş cinayetinde bomba ayrıntı ortaya çıktı! O gelişme herkesi şok etti

Peygamber Ocağından içkiyi kaldırın

Din tüccarları da terörden nemalanma peşinde! "Genelkurmay değil bizim sayemizde..."
Yaşam Yıldırım isabet etti! Ağaçlık alanda yangın çıktı
Yaşam

Yıldırım isabet etti! Ağaçlık alanda yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 19:35:00 -
Yıldırım isabet etti! Ağaçlık alanda yangın çıktı

Samsun'da yıldırımın isabet ettiği ormanlık alanda yangın çıktı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı.

Şahinkaya Kanyonu bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu başlayan yangına, kayalık ve sarp arazi koşulları nedeniyle 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle müdahale edildi.

Vezirköprü Orman İşleme Müdürü Mecit Koçak, yangının çıktığı alana karadan müdahalenin güç olduğunu belirterek, "Yangını Bakanlığımıza bağlı 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi. Şu an yağış da başladı. Kara ekiplerimiz yangın sınırında hortumlar serili bekliyor. Tekrar yanmaya başlarsa müdahaleye hazırız." dedi.

Koçak, yangının yayılmasını engellemek için ekiplerin hazırda bekletildiğini aktardı.

"Fındık tekniği" dünya literatüründe
"Fındık tekniği" dünya literatüründe

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Fındık tekniği" dünya literatüründe

Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı
Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı

Yaşam

Yangın faciası: Anne öldü, gelini yaralandı

Korkunç kazayla ilgili şaşırtan detay
Korkunç kazayla ilgili şaşırtan detay

Yaşam

Korkunç kazayla ilgili şaşırtan detay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23