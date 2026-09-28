Yıldırım isabet eden kız kardeşlerden biri öldü
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evlerinin yakınındaki açık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Nurhayat Yüzen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kız kardeşinin tedavisi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Kırkkoyun Mahallesi’nde 26 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, evlerinin yaklaşık 100 metre yakınındaki açık alanda bulunan Nurhayat Yüzen ile kız kardeşi F.Y.’ye yıldırım çarptı.
İhbar üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Ağır yaralanan iki kardeş, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yaralı kardeşlerden Nurhayat Yüzen, hastanede doktorların gösterdiği bütün çabalara karşın bu sabah hayatını kaybetti. Aynı hastanede bulunan kız kardeşi E.Y.’nin ise tedavisi sürüyor.