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Dünya Yıldırım isabet eden 9 kişi öldü!
Dünya

Yıldırım isabet eden 9 kişi öldü!

Muson yağmurlarının hayatı olumsuz etkilediği Bangladeş'in kuzeydoğusunda yıldırım isabet eden 9 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 11:33:00 -
Yıldırım isabet eden 9 kişi öldü!

Bangladeş ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Sunamganj ve Sylhet bölgelerinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle büyük çaplı seller meydana geldi.

Muson yağmurları ve seller nedeniyle Sunamganj ve Sylhet'te yüz binlerce kişi mahsur kalırken, bölgede yıldırım isabet eden 9 kişi hayatını kaybetti.

Uçuşlar iptal edildi

Meteoroloji yetkilileri, 24 saat içerisinde bölgede aşırı yağışlar ve sellerin etkisini artıracağı tahmininde bulunurken, arama kurtarma ve acil yardım çalışmaları için bölgeye asker konuşlandırıldı.

Elektrik hatlarının hasar gördüğü Sunamganj ve Sylhet'te elektrik hizmeti verilemiyor.

Sylhet'teki Osmani Havalimanı, pistlerin sular altında kalması nedeniyle uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

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