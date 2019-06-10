Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınının tarihi açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun televizyonda ortak canlı yayına çıkması konusu gündemde.

Yayının tarihi ve saati başta olmak üzere ortak canlı yayının ayrıntıları için AK Parti ile CHP arasında yeni bir görüşme gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, planlanan yayın için bayram öncesi yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ikinci kez yine telefonda görüştü.

İki ismin bazı detayları netleştirdiği, bunun yanında bazı pürüzlerin olduğu ve bunlarla ilgili karşılıklı önerilerin sunulduğu belirtildi. Ünal ve Altay'ın yayın konusunda açıklama yaptı.

Mahir Ünal şöyle konuştu:

''Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Mutabık kaldığımız protokolü paylaşacağız. 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 pazar günü saat 21.00'de canlşı yayında bir araya gelecekler. Yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir'' dedi.