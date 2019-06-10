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Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınına İsmail Küçükkaya bombası!

AK Parti ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşecek canlı yayını moderatör olarak FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın yöneteceği iddia ediliyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:27
Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınına İsmail Küçükkaya bombası!

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın saati ve yeri konusunda bugün saat 13.00'da açıklama yapılacak. Herkesin merak ettiği moderatör mevzusunun ise çözüme kavuştuğu söyleniyor.

İnternethaber'in haberine göre bu görevi FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya üstlenecek. Daha önce Uğur Dündar moderatörlük için önerilmişti. Ancak Dündar son dakikada kararından vazgeçmişti.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayınını yönetmek için Fatih Altaylı, Didem Arslan, Ahmet Hakan ve Cüneyt Özdemir talipli olmuştu.

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım yayınının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Hangi gün olacağı bugün duyurulacak. Her iki parti canlı yayının uydu üzerinden yapılması konusunda anlaştı. Yayını isteyen her kanal canlı olarak verebilecek. Bu doğrultuda programın İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılması gündemde.

İki adayın katılacağı program için ABD başkanları sisteminin uygulanması gündemde. Bu sistemde her iki lidere de aynı sorular yöneltiliyor ve süre de eşit tutuluyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:27
  1. İstanbul
  2. binali yıldırım
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. fox tv ismail küçükkaya

YORUM YAZ

  • AdaletAdalet19 dk önce
    Çünkü sizin mahallenin gazetecileri gerçek gazetecili bilmiyorlar. İktidarı kayıtsız şartsız pohpohlayıp muhalefeti aşağılamayı gazetecilik zannediyorlar.....
  • BizceBizce34 dk önce
    Akit tv den bir moderatör olsun, biz de böyle istiyoruz. Lakin bunlar efsunlanmış her dediklerine eyvallah çekiyorlar...
  • Taktik hataTaktik hata36 dk önce
    CHP nin taktik hatasi Imamogluna kaybettirecek..
  • Reis Hürdolaş Reis Hürdolaş 41 dk önce
    Bir tapınakçıdan öbürüne mi? Yahu doğru dürüst adam yok mu bu alanda?
  • Kazım KarabekirKazım Karabekir46 dk önce
    Evet, yok. Bu ülkede tarafsız gazeteci yok. O kadar kutuplaştı ki ülke, tarafsız insan kalmadı.
  • ........48 dk önce
    Kati piri yönetsin. Yakışır vip ekremis'ime. Üzüülmesiiiiin
  • delicidelici50 dk önce
    o zaar gitsin önce taharet yapmayı öğrensin
  • hsnhsn51 dk önce
    Adam gibi birini bulamadınız mı ki bu çrkf sunucu gündeme gelebiliyor. Ak oarti hala ne zaman akullanacak dostu düşmanı ayırt edemiyor musunuz. Hiç mi sizin cenahtan bir sunucu yok onlara mı mahkümsunu
  • Veysel Veysel 51 dk önce
    Eğer chp li bir sunucu bu programı yönetecek olursa binali efendi kaybedeceğini peşin peşin kabul etmelidir programı da seçimi de
  • mniksekmniksek53 dk önce
    ÇOK YANLIŞLIKLAR YAPILIYOR, FARKINDA OLMADAN KİMLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜLMEYE ÇALIŞILIIYOR, FOX TV Yİ ABD YANLISI TV Sİ DİYE ELEŞTİRMENİN NE ANLAMI KALDI, BEN ŞAHSEN FOX TV DE KÜÇÜKKAYAYIDA PORTAKALIDA GÖRMEK İSTEMİYORUM, OZAMAN BEN VE BENİMGİB DÜŞÜNENLER BU AÇIK OTURUMDAN MAHRUM KALACAK...
  • hizipsavarhizipsavar59 dk önce
    nedne şer cephesi neden vatan haini yalan makiğnası fox. yokmu bu ülkede soru sorabilecek adam ulan beni verin bari. hiç kimsenin tanımadığı karakteri oturmuşş adam gibi bir genç verin. hem ülke adam gibi birini kazansın hemde bu şerefsizlere prim yaptırmayın.

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