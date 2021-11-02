Yıldırım ile Kocaman buluştu!

69. yaşını kutlayan Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Bugün 69. yaşını kutlayan Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın bir araya geldiği yemekte sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Ali Yıldırım, Önder Fırat ve İlhan Ekşioğlu gibi isimler de yer aldı.

Kocaman ve Yıldırım'ın bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu.