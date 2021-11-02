  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yıldırım ile Kocaman buluştu!
Spor

Yıldırım ile Kocaman buluştu!

69. yaşını kutlayan Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 19:57:00 -
Yıldırım ile Kocaman buluştu!

69. yaşını kutlayan Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

Bugün 69. yaşını kutlayan Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman'ın bir araya geldiği yemekte sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden Ali Yıldırım, Önder Fırat ve İlhan Ekşioğlu gibi isimler de yer aldı.

Kocaman ve Yıldırım'ın bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyada da gündem oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle ahlaksızlık görülmedi! Sözde fenomenin yaptığı iğrençlik pes dedirtti
Gündem

Böyle ahlaksızlık görülmedi! Sözde fenomenin yaptığı iğrençlik pes dedirtti

İnternette canlı yayın açarak oyun oynayıp ya da sohbet edip para kazanmayı deneyen yayıncılardan bazıları, vicdan sömürüsü yaparak takipçil..
İmamoğlu'ndan kemalistleri kızdıracak sözler! 'Mustafa Kemal bile olsa...'
Gündem

İmamoğlu'ndan kemalistleri kızdıracak sözler! 'Mustafa Kemal bile olsa...'

Yıllardır 'Atatürk' şemsiyesi altında vatandaşların oylarını sömüren parti CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek ..
Heyecanlandıran açıklama: Türk dünyası resmen birleşiyor
Ekonomi

Heyecanlandıran açıklama: Türk dünyası resmen birleşiyor

Türkiye ile Azerbaycan'ı birleştirecek olan "Zengezur Koridoru"nun önemine vurgu yapan İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, "B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay