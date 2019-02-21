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Yıldırım: “Göreve gelir gelmez projeleri uygulamaya hemen başlayacağız”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, basın mensupları ile bir araya gelerek, Ümraniye’nin sorunlarına yönelik uygulayacakları projeleri anlattı.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:26
Yıldırım: “Göreve gelir gelmez projeleri uygulamaya hemen başlayacağız”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, basın mensupları ile bir araya gelerek, Ümraniye’nin sorunlarına yönelik uygulayacakları projeleri anlattı. Ulaşım, parklanma, yeşil alanlar, kıraathaneler ve kültür sanat alanlarındauygulayacakları öncelikli projelerden bahseden Yıldırım, “Göreve gelir gelmez projeleri uygulamaya hemen başlayacağız” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Crowne Plaza İstanbul Oryapark Otel’de basın mensupları ile bir araya geldi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Ümraniye’de yaptığı seçim çalışmalarını değerlendiren Yıldırım, basın mensupları ile sohbet ederek, yöneltilen soruları yanıtladı. Yıldırım, toplantıda Ümraniye’nin öncelikli sorunlarına değindi ve uygulayacakları projelerden bahsetti. 24 Şubat’ta detayları ve görselleri ile açıklayacakları projeleri vatandaşlara duyuracaklarını ifade eden Yıldırım, “Ümraniye cidden büyümüş, 700 bin nüfusa ulaşmış çok önemli bir ilçemiz. Ümraniye’de yeni ulaşım aksları, otoparklar, parklarımız yani millet bahçelerimiz, yeni ulaşım akslarının içerisinde olacak, mahallelerin içerisinde olacak. Kütüphanelerimiz olacak, millet kıraathaneleri adı altında. Göreve gelir gelmez bunlara hemen başlayacağız” dedi.


Uygulanacak projelerle Ümraniye’nin ulaşım yönünden rahat bir nefes alacağını belirten Yıldırım, “Yeni metro hatları iki tane devam ediyor. Onunla birlikte Ümraniyemiz, metro yönünden İstanbul’un her yerine çok kısa zamanda ulaşılabilecek bir hale geliyor. Ümraniye halkımız bunun için çok önemli bir lokasyon. Ulaşım akslarında da otobanlara giriş çıkışlar daha rahat hale gelecek” şeklinde konuştu.


Gençlere yönelik atılacak adımlara da değinen Yıldırım, “Çok büyük bir ‘Spor Köyü’ kuracağız, olimpiyat köyü gibi. Sporda biraz zayıf kalmışız. Gerçi Ümraniyespor’umuz çok ciddi ataklar yaptı amatör ruhla. Biz mahallelerimizde gençlerimizi sporla buluşturarak, o ‘Spor Köyü’ ile de irtibatlı halde çok ciddi hizmetler yapacağız” diye konuştu.


Yıldırım, Ümraniye ile ilgili projelerini görselleri ile detaylı bir şekilde 24 Şubat’ta Haldun Alagaş Spor Kompleksinde düzenlenecek bir programla açıklayacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:26
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