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Yerel Yıldırım düştü çoban yaralandı, 63 koyun telef oldu
Yerel

Yıldırım düştü çoban yaralandı, 63 koyun telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 00:41:00 - 2022-06-26 00:56:16
Yıldırım düştü çoban yaralandı, 63 koyun telef oldu

Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisinde meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu Sadık Armutçu isimli çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu. Bölgede olan başka bir çobanın haber vermesi sonucu olay yerine giden mahalle halkı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra jandarma ve ambulansa haber ettiler.

Yaralı çoban hastaneye kaldırıldı

Olayın yaşandığı bölge yoldan uzak olduğu için yaralı çobanı mahalle halkı kendi imkanları ile ambulansa ulaştırdı. Yaralı çoban ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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