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Aktüel

Yıldırım düştü: 2 hayvan telef oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 18:32:27 -
Yıldırım düştü: 2 hayvan telef oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yıldırımın düşmesi sonucu 2 büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyünde Ali Bayındır’a ait inekler köy yakınlarında bulunan Haluf dağında otlandıkları esnada yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğünü fark ederek hayvanlarının yanına giden Bayındır, her iki ineğinin de yıldırım düşmesi sonucu telef olduğunu gördü. Ali Bayındır’ın maddi durumunun zayıf olduğu telef olan hayvanlarından elde ettiği gelirle geçimini sağladığı öğrenildi.

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