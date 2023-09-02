Yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı!
Muğla'nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi'ndeki Karacahisar mevkisi Tuzla ve Longöz koyu arasında ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi'ndeki Karacahisar mevkisi Tuzla ve Longöz koyu arasında ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaca Mahallesi'ndeki Karacahisar mevkisi Tuzla ve Longöz koyu arasında ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 5 su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karadan ulaşımın olmadığı bölgede, ekipler yol açma çalışması başlattı.
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Yangını söndürme çalışması sürüyor.