Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını çıktı
İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde çıkan yangınların söndürülmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor13 Eylül 2019 Cuma 11:53
İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ve Urla ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 6 noktada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Urla'nın Yağcılar mevkisi ile Karaburun'un kırsal bölgesindeki 6 bölgede, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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