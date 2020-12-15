Yıldırım-7 NARKO Terör operasyonu! Terör finansmanına ağır darbe: 1 ton 16 kilo esrar yakalandı

Terörün finansmanına ağır darbe indirildiğini duyuran İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 847 kilogram toz ve 124 kilogram kubar, 45 kilogram skunk olmak üzere 1 ton 16 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı iki sığınakta çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi bulundu. Diyarbakır'da terörün finansmanına ağır darbe vurmaya devam eden operasyonların kesintisiz süreceği de açıklandı.