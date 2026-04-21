Yılda bir kez yeşil yanan trafik ışığı: Küçük adada şaşırtan eğitim geleneği

Japonya'nın kalabalık caddelerinden ve neon ışıklarından uzak, sessiz bir adasında, trafik ışıkları bildiğimizden çok daha farklı bir amaçla kullanılıyor. Aichi eyaletine bağlı Himakajima Adası'ndaki tek trafik ışığı, yılın 364 günü boyunca sadece kırmızı veya sarı renkte yanıp sönüyor. Bu cihazlar trafiği yönetmek yerine, adeta bir anıt gibi kavşakta bekliyor.

Ancak takvimler o özel günü gösterdiğinde, ışığın rengi nihayet değişiyor ve yeşil ışık tüm adada heyecan yaratıyor. Himakajima, yüzölçümü oldukça küçük ve nüfusu yaklaşık 2 bin kişi olan bir yerleşim yeri. Adada araç trafiği yok denecek kadar az olduğu için, normal şartlarda bir trafik ışığına ihtiyaç yok. Ancak bu durum, adada büyüyen çocuklar için bir dezavantaj oluşturuyor.

Anakara gibi yoğun trafiğin olduğu bölgelere gittiklerinde ne yapacaklarını bilemeyen çocuklar için çözüm, 1990'lı yılların başında dönemin Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Kazuo Sugiura'nın girişimleriyle bulundu. 1994 yılında Doğu Limanı bölgesine kurulan bu ışıklar, üçüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine güvenli geçiş kurallarını uygulamalı olarak öğretmek amacıyla kullanılıyor.

Öğrenciler yaya ve bisikletli gruplara ayrılarak, yetişkin gözetiminde ışıkların yanmasını bekliyor. Yeşil ışık yandığında yolun karşısına nasıl geçileceğini, sarı ve kırmızıda ise nasıl durulması gerektiğini bizzat tecrübe ediyorlar. Kuruluşundan bu yana bu ışıkların sadece 30 kereden biraz fazla yeşil yandığını söylemek, durumun ne kadar nadir olduğunu sanırız özetler.

HİÇ TRAFİK IŞIĞI OLMAYAN YERLER DE VAR

Himakajima'daki bu sistem sadece bir eğitim aracı değil, aynı zamanda adanın resmi internet sitesinde turistik bir değer olarak da sergileniyor. Japonya'nın Shinojima, Kozushima ve Teshima gibi diğer küçük adalarında ise hiç kalıcı trafik ışığı yok. Bu bölgelerde trafik yönetimi genellikle dur levhaları ve yaya geçitleriyle sağlanıyor. Hatta "Kedi Adası" olarak bilinen Aoshima'da durum daha uç bir noktada; adada hiç araba olmadığı için tüm ulaşım yaya olarak yapılıyor.