Yılda bir kez ürün alınan geven balına ilgi üreticiyi sevindiriyor

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde üretilen marka tescil belgeli geven balına gösterilen ilgi üreticileri memnun ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Akar, AA muhabirine, Sincik ilçesinin gelir kaynaklarından en önemlisinin arıcılık olduğunu söyledi.

İlçeye bağlı özellikle Arıkanok köyünde yoğun arıcılık yapıldığını ifade eden Akar, "İlçe genelinde tarım arazisi yok denecek kadar az olduğu için halkın büyük çoğunluğu arıcılıkla geçimini sağlıyor. Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 18 bin arı kovanı bulunmaktadır. GAP destekli yüzde 70 hibe projeleriyle arı kovan sayısını artırıyoruz." diye konuştu.

Balın çok sayıda talep aldığını dile getiren Akar, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen Sincik'in geven balını tüm illere gönderiyoruz. Bal şifa kaynağı olarak görüldüğü için talep fazla." dedi.

Akar, bu yıl geven otunun iklimsel etkiyle az olmasından dolayı rekoltede geçen yıla oranla düşüş olduğunu belirterek, balın kilosunun 100 liradan satıldığı bilgisini verdi.

- "Yılda bir kez ürün alabiliyoruz"

Sincik Arıcılar Derneği Başkanı Mahmut Öztürk de derneğe kayıtlı 200 arıcının bulunduğunu ve bunun yarısının organik geven balı ürettiğini anlattı.

Amaçlarının tüm üyeleri bu alanda üretime yönlendirmek olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Sincik ilçesinde tarımsal faaliyetler az olduğu için bal üretimine rağbet fazla. Sincik yaylalarının tamamında bal üretimi yapılmaktadır. Sincik'te üretilen bal geven çiçeğinden lezzetini alıyor. Yılda bir kez ürün alabiliyoruz."

Bal üreticisi Kemal Altun ise Sincik balına ilginin oldukça fazla olduğunu belirterek, "Bu yıl koronavirüse rağmen Türkiye'nin tüm illerinden talep geliyor." dedi.





