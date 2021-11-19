Yılda 7 milyon kişiye kanser taraması yapılıyor

Yılda ortalama 7 milyon vatandaş, meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal (kalın bağırsak) kanser türlerine karşı taranıyor. Taramalar KETEM, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama araçları da dahil olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor. Kırsalda yaşayan vatandaşlar ve dezavantajlı gruplara mobil tarama araçları ile tarama hizmeti veriliyor.

Sağlık Bakanlığı, taramalarla herhangi bir organ kanserini henüz bir şikayete neden olmadan ve belirti vermeden ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Çok sayıda insan bu sayede erken teşhis edilerek sağlığına kavuşuyor. Taramalar sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunanlar 81 ilde belirlenen tarama sonrası teşhis merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkiklerinin yapılması sağlanıyor. 2004 yılında 11 KETEM ile başlanan tarama çalışmalarına, 42’si Mobil Kanser Tarama aracı olmak üzere toplam 331 Kanser Tarama Merkezi ile devam ediliyor.

Merkezlerde 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi, 2 yılda bir mamografi tetkiki ile meme kanseri taraması yapılıyor. Tarama kapsamında çekilen mamografiler merkezi raporlama sistemi ile değerlendirilerek, en geç 10 gün içerisinde sonuç veriyor. 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi ile serviks kanseri taraması yapılıyor. 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGK) ile birlikte kolorektal kanser taraması yapılıyor ve 10 yılda bir de kolonoskopi öneriliyor. Sağlık Bakanlığı, pandemi sürecinde de Bilim Kurulunun hazırlamış olduğu rehber doğrultusunda gerekli önlemleri alarak kanser taramalarına devam ediyor.

Kanser taraması nedir?

Kanser taraması, hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı bireylerde; kanseri tedavisinin çok daha kolay ve etkili yapılabildiği erken evrelerde yakalamak için test ve muayeneler yapılmasıdır.

Mamografi nedir?

Düşük doz X-ışını kullanarak görüntü elde edilen mamografi, memenin görüntülemesi için kullanılan en temel yöntem. Tüm görüntüleme ve tanı yöntemleri içinde meme kanserini en erken saptayabilen yöntem mamografi. Bir nevi memenin görüntüsünü alabilen röntgen cihazı olarak açıklanabilir

Mamografi nasıl uygulanır?

Mamografi, aslında meme dokusunun röntgen filminin çekilmesi işlemidir. Bu işlem sırasında meme, x ışını ile görüntüleme yapan mamografi cihazına ait 2 tabaka arasına konur ve bir miktar sıkıştırılır. Daha sonra meme dokusuna düşük miktarda x ışını verilerek meme dokusuna ait görüntü bilgisayar ortamına aktarılır.