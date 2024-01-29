Yılda 4 milyon araç boyanıyor! Aracın kaza yaptığını böyle anlayabilirsiniz

İkinci el araç pazarında yıllar içinde yaşanan birçok dolandırıcılık vakasıyla birlikte eş zamanlı olarak büyüyen ve kurumsallaşan “oto ekspertiz” sektöründe “doğru bilinen birçok yanlış” olduğuna dikkat çeken RS Oto Ekspertiz’den önemli açıklamalar geldi.

Her yıl 4 milyon araç boyanıyor

Her yıl ortalama 4 milyon aracın boyandığına ve araç parkı yaş ortalamasının 15’e dayandığına dikkat çeken RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “Bir araç hasar sonrası boyasız düzeltme ile onarıldıysa veya kurtarılamayacak düzeydeyse ve boyanmışsa, bu aracın değerini düşürecek bir durum değildir. Ekspertiz şirketlerinin sök-tak olarak tespit ettiği parçalar nedeniyle değer düşüklüğünden bahsedilmemeli. Tüm bu sorunların sebebi, ekspertiz yapan şirketlerin birçoğunun niçin parçanın sökülüp geri takıldığını bilmemesinden kaynaklıdır" dedi.

Şasiye daha dikkatli bakılmalı

Ünaldı, "Karoserdeki bu parçalara ekstra dikkat eden oto ekspertiz sektöründe çok daha önemli olan şasiye ise bilimsel yöntemlerle bakılmıyor. Gözle, elle şasi kontrolü yapılıyor. Elektronik şasi kontrolünü bu yüzden gerçekleştiriyoruz ve önemsiyoruz. Bir aracın ağır kaza yapıp yapmadığını anlamanın tek yolu bu.” açıklamasında bulundu.

Aracın sökülen ve değişen parçası var mı?

Ünaldı şöyle devam etti: "Bir parçanın sökülüp takılması, büyük bir hasar alındığı anlamına gelmemeli. Veya aracın direğinde dolu hasarı nedeniyle boya yapılmış; halbuki mukavemet kaybı yok. Bu aracın büyük bir kazaya karıştığı yorumu yapılıyor. Parça sökülmeden düzeltilmesi ve boyanması mümkün değilse ve orijinale sadık biçimde, standartlar çerçevesinde işlem yapılmışsa aracın değerinin düştüğünden söz edilemez. Asıl değer düşüklüğünü ortaya çıkaracak şey ağır hasar geçmişi, bunu anlamanın en iyi yolu ise şasi kontrolü. Halen sektörde şasi kontrolü gözle, elle yapılıyor"

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