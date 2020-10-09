Yılda 11 milyon sayfa evrak dijitalleşecek

Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Turkcell olarak mağazalarımızda dijital imza ile abonelik sözleşmesinden tarife değişikliğine, yeni SIM kart alımından fatura ödemesine değin tüm işlemleri tablet üzerinden dijital imza ile saniyeler içerisinde gerçekleştiriyoruz” dedi. Özata, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu uygulamamızı artık evlere de taşıdık. Pandemi döneminde müşterilerimizin evinde en az süreyi geçirerek onları internete kavuşturmak en önemli çıkış noktamız oldu. Artık müşterilerimizin evine kurulum yapmamızı gerektiren fiber, DSL, Superbox ve TV+ için de dijital imza ile abonelik mümkün olacak. İşlem sürelerini yüzde 30 azaltacağını öngördüğümüz projemiz sayesinde müşterilerimizin abonelik sürecini hızlandıracağız. Yılda 11 milyon sayfa evrağın dijital ortama taşınacağı güvenli dijital imza uygulamamızı aynı zamanda tüm sektörlerin de kullanımına sunuyoruz.”