Yılbaşında ücretsiz ulaşım!
Yılbaşında Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
Yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosunda toplu taşıma bir gün boyunca ücretsiz olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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