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Ekonomi Yılbaşında ücretsiz ulaşım!
Ekonomi

Yılbaşında ücretsiz ulaşım!

Yeniakit Publisher
2023-12-30 07:51:00 -
Yılbaşında ücretsiz ulaşım!

Yılbaşında Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2024 Pazartesi günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosunda toplu taşıma bir gün boyunca ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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