Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun süre kısıtlamalar uygulandı. Yaygın aşılamanın başlamasıyla 1 Temmuz 2021’de yasaklar kaldırıldı. Son günlerde ise omicron varyantı sebebiyle vaka sayılarında yaşanan artış “Acaba yasaklar geri dönecek mi?” sorunu akıllara getirdi. Peki, yılbaşı akşamı sokağa çıkmak yasak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Pek çok kişi 31 Aralık akşamı sokağa çıkmanın yasaklanıp yasaklanmadığını merak ediyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son dönemde yaptığı açıklamalara bakıldığında gündemde kısıtlamaların olmadığı yorumu çıkartılabilir.

29 Aralık Çarşamba günü Bilim Kurulu toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Şayet kısıtlamalara ilişkin bir açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.