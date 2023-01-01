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Spor Yılbaşında öyle bir şey yaptı ki... Helal olsun sana!
Spor

Yılbaşında öyle bir şey yaptı ki... Helal olsun sana!

Giyim tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın kiralık futbolcusu Tayfur Bingöl bu kez umreden fotoğraf paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 12:26:00 -
Yılbaşında öyle bir şey yaptı ki... Helal olsun sana!

Giyim tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın kiralık futbolcusu Tayfur Bingöl bu kez umreden fotoğraf paylaştı.

Süper Lig'in 17. haftasını bay geçecek olan Beşiktaşlı futbolculara, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yılbaşı izni verildi.

Kimi futbolcu tatile çıkarken, kimileri de aileleriyle birlikte yılbaşını geçirdi.

 

Umreye gitti

Sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Tayfur Bingöl ise iznini umrede geçirdi.

Sosyal medya hesabından kutsal topraklardan paylaşım yapan futbolcu, büyük beğeni topladı.

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