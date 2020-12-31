Yılbaşında İETT seferleri nasıl olacak?
Yılbaşında koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Fakat bu günlerde çalışan işçiler İETT kullanırken dikkatli olmalılar. Çünkü yılbaşında otobüs ve metrobüs seferlerinde değişiklik var.
31 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 21:00’da başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağında çalışan işçileri ilgilendiren bir değişiklik oldu. İETT sefer saatlerinde yılbaşı için değişiklik yaşandı.
Yılbaşı otobüs seferleri
1 Ocak Cuma 2021 Pazar günü tarifesi
2 Ocak Cumartesi 2021 Cumartesi günü tarifesi
3 Ocak Pazar 2021 Pazar günü tarifesi
Yılbaşı metrobüs seferleri
1 Ocak Cuma 2021 Cumartesi günü tarifesi
2 Ocak Cumartesi 2021 Cumartesi günü tarifesi
3 Ocak Pazar 2021 Pazar günü tarifesi
İETT hafta sonu sefer tarifleri
Hafta sonu metrobüs seferleri
06:00 İLE 10:00 ARASI - 3 DAKİKADA 1
10:00 İLE 16:00 ARASI - 10 DAKİKADA 1
16:00 İLE 20:00 ARASI - 3 DAKİKADA 1
20:00 İLE 00:00 ARASI - 15 DAKİKADA 1
Hafta sonu otobüs seferleri
Otobüs sefer saatleri için iett.istanbul ve Mobiett uygulamasından detaylarına bakabilirsiniz.