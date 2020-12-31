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Seyahat Yılbaşında İETT seferleri nasıl olacak?
Seyahat

Yılbaşında İETT seferleri nasıl olacak?

Yılbaşında koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Fakat bu günlerde çalışan işçiler İETT kullanırken dikkatli olmalılar. Çünkü yılbaşında otobüs ve metrobüs seferlerinde değişiklik var.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:38:00 - 2020-12-31 11:43:51
Yılbaşında İETT seferleri nasıl olacak?

31 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 21:00’da başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağında çalışan işçileri ilgilendiren bir değişiklik oldu. İETT sefer saatlerinde yılbaşı için değişiklik yaşandı.

Yılbaşı otobüs seferleri

1 Ocak Cuma 2021 Pazar günü tarifesi

2 Ocak Cumartesi 2021 Cumartesi günü tarifesi

3 Ocak Pazar 2021 Pazar günü tarifesi 

Yılbaşı metrobüs seferleri

1 Ocak Cuma 2021 Cumartesi günü tarifesi

2 Ocak Cumartesi 2021 Cumartesi günü tarifesi

3 Ocak Pazar 2021 Pazar günü tarifesi

İETT hafta sonu sefer tarifleri

Hafta sonu metrobüs seferleri

06:00 İLE 10:00 ARASI - 3 DAKİKADA 1

10:00 İLE 16:00 ARASI - 10 DAKİKADA 1

16:00 İLE 20:00 ARASI - 3 DAKİKADA 1

20:00 İLE 00:00 ARASI - 15 DAKİKADA 1

Hafta sonu otobüs seferleri

Otobüs sefer saatleri için iett.istanbul ve Mobiett uygulamasından detaylarına bakabilirsiniz.

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