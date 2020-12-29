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Ekonomi Yılbaşında emekli maaşları erken yatacak mı?
Ekonomi

Yılbaşında emekli maaşları erken yatacak mı?

Emekli maaşları ne zaman yatacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Milyonlarca emeklinin maaş ödeme günü ise kısıtlamaya denk geldi. Kısıtlama nedeniyle emekliler maaşlarını yılbaşından önce alıp almayacaklarını merak ediyordu. Emeklilerin erken maaş alıp almayacaklarına ilişkin merak son dakika haberiyle giderildi. Peki yılbaşında emekli maaşları erken yatacak mı? Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını ne zaman alacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 09:57:00 -
Yılbaşında emekli maaşları erken yatacak mı?

Milyonlarca emekli ocak ayında maaşlarına yapılacan olan enflasyon farkını merak ederken bir yandan da korona salgını nedeniyle hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle maaşlarının erkene çekilip çekilmeyeceğini merak ediyordu. Emekli Sandığı emeklilerinin bu merakını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk giderdi. Peki emekli maaşları erken mi ödenecek?

Emekli Sandığı emekilerinin maaşları ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.

 

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