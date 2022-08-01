Yılbaşında asgari ücrete yeni zam var mı? Asgari ücret ocakta zamlanacak mı? 2023 asgari ücret zammı son dakika:

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından Ankara’da bir otelde Türk-İş’in 70’inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Türk-İş yöneticileri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni yılda asgari ücrete zam konusunda önemli bir açıklama yaptı. Temmuz ayında ara zam alan asgari ücretli çalışanlar 2023’te asgari ücrete yeni zam yapılacak mı? Asgari ücret ocakta zamlanacak mı? sorularını sormakta. İşte asgari ücret zammı haberi:

Yılbaşında asgari ücret zamlanacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam konusunda şunları söyledi: "Türkiye’nin emekçileriyle birlikte kalkındıkça artan büyüme ve refahtan emekçilerinin pay aldıkça önünün açılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Yıl başında yaptığımız yüzde 50’nin üzerinde yüzde 30 zam yapmıştık, kümülatif olarak yüzde 90 üzerinde olan bu zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını bilerek konuşuyoruz. Yıl sonunda da bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına karşı ezdireceğiz. Elbette ki Türkiye’nin büyümeye, kalkınmaya, yatırıma ihtiyacı var. Sermayeye ihtiyacı var. Burada sermaye düşmanlığı yapmıyoruz ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız. Bu sosyal devletin görevidir’’