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Yaşam Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında hangi günlerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Yaşam

Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında hangi günlerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşında kaç gün resmi tatil olduğunu ve yılbaşında hangi günler sokağa çıkma yasağı uygulanacağını merak ediyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 23:30:00 -
Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşında hangi günlerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Yılbaşına günler kala özellikle çalışanlar tarafından en çok merak edilen konu, yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu. Yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı var?

Yılbaşı tatili kaç gün?

Corona virüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi her akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması var. Artan vaka sayılarına karşı alınan önlemlere ek olarak Yılbaşında da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yılbaşı tedbirleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklanmıştı. Ülke genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00 itibari ile 1,2,3 Ocak günleri toplamda 3 buçuk gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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