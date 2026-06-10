Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor: Doğru klima kullanımının püf noktaları

KLİMA ÇARPMASI: Klima çarpması hakkında da bilgi veren Demiroğlu, halk arasında "klima çarpması" olarak adlandırılan durumun, tıbbi olarak belirli bir hastalığı ifade etmediğini, genellikle soğuk hava akımına maruz kalma sonrasında gelişen kas spazmı, boyun tutulması, baş ağrısı veya sırt ağrısı gibi belirtiler için kullanılan bir tanım olduğunu söyledi. Demiroğlu, belirtilerin çoğu zaman birkaç gün içinde düzelmekle birlikte, şiddetli ağrı veya hareket kısıtlılığı gelişmesi halinde hekim değerlendirmesi gerekebileceğini ifade etti. Şikayetlerden korunmak için gerekenleri de sıralayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Klima hava akımı doğrudan vücuda yönlendirilmemelidir. İç ortam sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasında aşırı fark oluşturulmamalıdır. Klima sıcaklığı genellikle 22-24 derece aralığında tutulmalıdır. Uzun süre aynı pozisyonda çalışılıyorsa düzenli aralar verilmelidir. Boyun ve omuz bölgesini destekleyen uygun oturma pozisyonları tercih edilmelidir. Gece uyurken klima hava akımının doğrudan yatak üzerine gelmemesine dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.