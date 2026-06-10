  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gizli silahı devreye soktular: Tüm sezon Okan Buruk'un yanında oturacak o isim geliyor 'Rusya'daki askeri tesis ve petrol rafinerisini vurduk' Aziz Yıldırım'ı derinden etkileyen vefat: Cenazede duygusal anlar yaşadı Ve Fenerbahçe, Real Madrid'in yıldızıyla görüşmelere başlıyor! Jose Mourinho'un yeni kararı bomba Herkes şaşkın hazırlaması 10 dakika: Lokum gibi et pişirmenin püf noktaları! Sırrı herkesi şaşkına çevirdi Trafik tabelaları değişiyor! İşte kimsenin anlamını bilmediği o 4 yeni levha: 1 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek 10 yıl önce Türkiye'yi terk eden Rus devinden beklenmedik karar: İsimleri devlet sırrı gibi gizli tuttular Xiaomi'nin yeni tableti Türkiye'de piyasaya sunuldu
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor: Doğru klima kullanımının püf noktaları
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
IHA Giriş Tarihi:

Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor: Doğru klima kullanımının püf noktaları

Medical Point Gaziantep Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, klimanın tek başına hastalığa neden olmadığını, ancak yanlış kullanımın kas ağrıları ve çeşitli kas-iskelet sistemi sorunlarını tetikleyebileceğini ifade etti.

#1
Foto - Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor: Doğru klima kullanımının püf noktaları

Yaz aylarında sıcak havadan korunmak için sıkça kullanılan klimalar yaşam konforunu artırsa da yanlış kullanım bazı kas-iskelet sistemi şikayetlerini tetikleyebiliyor. Özellikle boyun tutulması, sırt ağrısı ve kas spazmları gibi yakınmaların klima kullanılan ortamlarda daha sık görüldüğü belirtiliyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, klimanın doğrudan bir hastalık oluşturmadığını ancak uygun olmayan kullanım durumlarında kas problemlerini ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

#2
Foto - Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor: Doğru klima kullanımının püf noktaları

SOĞUK HAVA KASLARI ETKİLİYOR: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Kas dokusu sıcaklık değişikliklerine duyarlıdır. Özellikle klima havasının uzun süre doğrudan boyun, omuz veya sırt bölgesine gelmesi, bölgesel kaslarda istemsiz kasılmalara neden olabilir. Soğuğa bağlı olarak kas liflerinde gerginlik artarken, bölgedeki kan akımı da azalabilir. Bunun sonucunda ağrı, hareket kısıtlılığı ve tutulma hissi ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle masa başında çalışanlarda, araç kullananlarda ve gece boyunca klimaya maruz kalan kişilerde daha sık görülmektedir" dedi.

#3
Foto - Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor: Doğru klima kullanımının püf noktaları

BOYUN TUTULMASININ TEK SEBEBİ KLİMA DEĞİL: Demiroğlu, "Boyun tutulması çoğu zaman tek bir nedene bağlı gelişmez. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, bilgisayar kullanımı sırasında kötü duruş alışkanlıkları, stres, yetersiz uyku ve kas yorgunluğu da önemli risk faktörleridir. Klima ise bu faktörlerin üzerine eklendiğinde şikayetlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Özellikle daha önce boyun fıtığı, miyofasiyal ağrı sendromu veya kronik kas ağrıları bulunan kişiler soğuk hava akımlarına karşı daha hassas olabilir" ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor: Doğru klima kullanımının püf noktaları

KLİMA ÇARPMASI: Klima çarpması hakkında da bilgi veren Demiroğlu, halk arasında "klima çarpması" olarak adlandırılan durumun, tıbbi olarak belirli bir hastalığı ifade etmediğini, genellikle soğuk hava akımına maruz kalma sonrasında gelişen kas spazmı, boyun tutulması, baş ağrısı veya sırt ağrısı gibi belirtiler için kullanılan bir tanım olduğunu söyledi. Demiroğlu, belirtilerin çoğu zaman birkaç gün içinde düzelmekle birlikte, şiddetli ağrı veya hareket kısıtlılığı gelişmesi halinde hekim değerlendirmesi gerekebileceğini ifade etti. Şikayetlerden korunmak için gerekenleri de sıralayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Klima hava akımı doğrudan vücuda yönlendirilmemelidir. İç ortam sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasında aşırı fark oluşturulmamalıdır. Klima sıcaklığı genellikle 22-24 derece aralığında tutulmalıdır. Uzun süre aynı pozisyonda çalışılıyorsa düzenli aralar verilmelidir. Boyun ve omuz bölgesini destekleyen uygun oturma pozisyonları tercih edilmelidir. Gece uyurken klima hava akımının doğrudan yatak üzerine gelmemesine dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor: Doğru klima kullanımının püf noktaları

BAZI BELİRTİLER CİDDİ SAĞLIK SORUNLARININ HABERCİSİ OLABİLİR: Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Boyun veya sırt ağrısına kol ya da bacaklarda uyuşma, kuvvet kaybı, şiddetli baş ağrısı, ateş veya travma öyküsü eşlik ediyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu belirtiler basit bir kas spazmından farklı, daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir" şeklinde konuştu. Uzm. Dr. Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, "Klimalar doğru kullanıldığında güvenli cihazlardır. Ancak soğuk hava akımına uzun süre maruz kalmak özellikle hassas kişilerde kas spazmı ve boyun tutulması gibi yakınmaları tetikleyebilir. Basit önlemlerle bu riskleri büyük ölçüde azaltmak mümkündür" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında özgür basına müdahale! Özgür’ün vandallarından Akit TV muhabirine alçak saldırı
Gündem

Canlı yayında özgür basına müdahale! Özgür’ün vandallarından Akit TV muhabirine alçak saldırı

TBMM önünde Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel taraftarları birbirine girdi. O anları canlı yayına aktaran Akit TV Muhabiri Muhammet C..
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e hezimet salvosu! Kendi ilan ettiği genel seçim provasında sandığa gömüldü!
Gündem

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e hezimet salvosu! Kendi ilan ettiği genel seçim provasında sandığa gömüldü!

CHP içindeki koltuk kavgaları ve mahkeme krizleri tüm hızıyla sürerken, fonlu medyanın ve kliklerin önde gelen isimlerinden Yılmaz Özdil, Öz..
Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!
Gündem

Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!

TBMM kürsüsünde milli ve manevi değerleri savunan Akit’e hakaret edip hedef gösteren Özgür Özel’in militanları, Gazi Meclis’in bahçesinde ca..
Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen Halk TV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…
Gündem

Akit muhabirine Özel’cilerin saldırısını görmezden gelen Halk TV’ye Kılıçdaroğlu’ndan kapak: Sahibi Londra’da olan…

Yargı kararıyla koltuğuna geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında gerçekleştirdiği olaylı toplantıda, parti ..
İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz
Gündem

İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz

İsrail’in Azerbaycan topraklarını kullanarak kendisine yönelik gizli operasyonlar yürüttüğünü iddia eden Tahran yönetimi, komşusunu topyekün..
Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…
Dünya

Eşinden boşanıp kayınvalidesi evlendi, dünyanın diline düştü…

Eşinden boşandıktan sonra kayınvalidesiyle evlenen Hindistanlı adam, mahkeme nikahının ardından çekilen görüntülerle dünyanın gündemine otur..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23