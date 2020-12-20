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Yaşam Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?
Yaşam

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Yılbaşı yasağı kaç gün? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde sokağa çıkma kısıtlamaları yaşanıyor. 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olduğu için vatandaşlar yılbaşında kaç gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını araştırıyor. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-20 23:11:00 -
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cuma akşamları 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı ise pazartesi sabahları 05.00’te sona eriyor. Vatandaşlar resmi tatil sebebiyle yılbaşı kısıtlamasının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Milyonlarca kişi yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarını merak ediyor. 31 Aralık Perşembe akşamı 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.

1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerinde marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, balıkçılar, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar yürüme mesafesindeki dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

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