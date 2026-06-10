Balcı, "Komşular sürüyü koçun yakınına götürdü. Belki sürüye katılır gelir diye düşündük ama olmadı. Her yolu denedik, bir türlü yakalayamadık. 3-4 defa görüldü. Bir gün kuzeyde ise ertesi gün mevki değiştirip güney tarafına gidiyor.