  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın Hiç kimse bunu beklemiyordu: Başkan'dan ters köşe: Golcü Beşiktaş'tan geliyor Ateşkes devam ederken: Gazze’de yeni operasyon iddiası Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde
#1
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Köyde yaşayan Balcı, emekli maaşından biriktirdiği parayla kurbanlık olarak bir koç satın aldı. Kurban Bayramı'nda evin önünde bağlı olduğu ipi koparan koç, dağlık alana kaçtı.

#2
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Balcı ve ailesi ile köy sakinlerinin yakalamak için peşinden koştuğu koç, bir süre sonra gözden kayboldu. Kaçan koç zaman zaman kırsalda görülmesine rağmen yakalanamadı.

#3
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Sultan Balcı, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda kaçan koçu bulamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

#4
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Kurbanlık almak için birikim yaptığını anlatan Balcı, "Allah rızası için bir kurban aldım. O da kaçtı, gitti. Kaç gündür arıyorum ama bulamadım. Gittim bir dağa baktım, oradan dereye kaçtı, kayboldu.

#5
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Yoruldum, çıktım eve geldim. Kurbanımı kesmek istiyorum ama yakalayamıyoruz, nasip olmuyor. Yetkililerden kurbanlığımın bulunması için yardım istiyorum." dedi.

#6
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Sultan Balcı'nın oğlu Yasin Balcı da kaçan koçu 15 gündür kırsalda aradıklarını belirtti. "Dağ, taş arıyoruz, bulamıyoruz. Günlük işlerimizi bırakıp köye geliyoruz. Her akşam hayvanı aldığımız eve gidip 'Geri geldi mi?' diye soruyoruz.

#7
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Köylülerden nerede görüldüğüne dair bilgi aldığımızda hemen oraya gidiyoruz ama biz ulaşana kadar hayvan yer değiştiriyor." diyen Balcı, koçu sürülere yaklaştırarak yakalamayı da denediklerini dile getirdi.

#8
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Balcı, "Komşular sürüyü koçun yakınına götürdü. Belki sürüye katılır gelir diye düşündük ama olmadı. Her yolu denedik, bir türlü yakalayamadık. 3-4 defa görüldü. Bir gün kuzeyde ise ertesi gün mevki değiştirip güney tarafına gidiyor.

#9
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Annem, kurban ibadetini yerine getiremediği için çok üzülüyor. Biz de onu mutlu etmek için uğraşıyoruz. Koçu bulup yakalayana 5 bin lira ödül vereceğimi sosyal medyada paylaştım." diye konuştu.

#10
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Köyde yaşayan Üzeyir Ak ise iki haftadır koçu aradıklarını, bölgenin dağlık ve taşlık yapısının arama çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

#11
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Hayvan ürktüğü için kimseyi yaklaştırmadığını belirten Ak, "Sultan teyze emekli maaşıyla aldığı kurbanını keserek dini vecibesini yerine getirmek istiyor ancak kurbanlık kaçtığı için çok üzgün.

#12
Foto - Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde

Hayvan daha çok taşlık alanlara kaçıyor. 200-300 metreden fazla kendisine yaklaşamıyoruz. Peşinde olduğumuzu bildiği için köy çevresine yaklaşmıyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran savaş uçakları havalandı! Türkiye'nin komşusu vuruluyor
Dünya

İran savaş uçakları havalandı! Türkiye'nin komşusu vuruluyor

İran Devrim Muhafızları, Irak'ın Erbil kentinde İranlı-Kürt muhalif grupların karargâhlarını hedef alan operasyon başlattı.
Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!
Gündem

Özgür Özel’in eşkıyası 86 milyona nah çekti!

TBMM kürsüsünde milli ve manevi değerleri savunan Akit’e hakaret edip hedef gösteren Özgür Özel’in militanları, Gazi Meclis’in bahçesinde ca..
Alparslan Kuytul grubundan algı oyunu: Sosyal medyada başlatılan plan çöktü
Gündem

Alparslan Kuytul grubundan algı oyunu: Sosyal medyada başlatılan plan çöktü

Furkan Vakfı adı altında faaliyet yürüten ve Alparslan Kuytul grubuna müzahir olan grubun mahkeme kararını etkilemeye yönelik oynamak istedi..
İslam Memiş uyarıyordu: 60 milyar liralık vurgun yaptılar
Ekonomi

İslam Memiş uyarıyordu: 60 milyar liralık vurgun yaptılar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yapay zekayla kendi sesini kullanıp vatandaşlara yanlış tahminler sunan çetenin çökertildiğini ..
Akit’e yönelik alçak saldırıya tepki yağıyor! Özel’in militanları suçüstü oldu
Gündem

Akit’e yönelik alçak saldırıya tepki yağıyor! Özel’in militanları suçüstü oldu

Akit medyaya yönelik linç girişimine tepki gösteren meslek kuruluşları, “Özel’in basın özgürlüğü söylemi elinde patladı. Özgür basına yöneli..
Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek!
Dünya

Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek!

ABD Ordusu'nun, Başkan Donald Trump'ın onayı halinde dört idam mahkumu askerin infazını gerçekleştirmeye hazırlandığı ortaya çıktı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23