Petrol yeniden alevlendi!
Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin gece saatlerinde İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından yeniden yükselişe geçti.
Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin gece saatlerinde İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından yeniden yükselişe geçti.
Petrol, ABD’nin düşürülen bir Amerikan helikopterine karşılık İran’ı hedef alan yeni saldırılar düzenlemesinin ardından değer kazandı. Söz konusu gelişme, bölgede son haftalarda yaşanan çatışmaların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan kırılgan ateşkesi yeniden riske attı.
Brent petrol varil başına 93 doların üzerine çıkarak yüzde 2’ye kadar yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) 90 dolara kadar tırmandı. Ancak ABD’nin kısa süreli misilleme operasyonunun sona erdiğini açıklamasının ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.
Brent petrol varil fiyatı TSİ 08.30 itibariyle 91.72 dolar seviyesinde. Amerikan ham petrolü (WTI) ise 88.24 dolar seviyesinde.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23