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#1
Foto - Petrol yeniden alevlendi!

Petrol, ABD’nin düşürülen bir Amerikan helikopterine karşılık İran’ı hedef alan yeni saldırılar düzenlemesinin ardından değer kazandı. Söz konusu gelişme, bölgede son haftalarda yaşanan çatışmaların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan kırılgan ateşkesi yeniden riske attı.

#2
Foto - Petrol yeniden alevlendi!

Brent petrol varil başına 93 doların üzerine çıkarak yüzde 2’ye kadar yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) 90 dolara kadar tırmandı. Ancak ABD’nin kısa süreli misilleme operasyonunun sona erdiğini açıklamasının ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.

#3
Foto - Petrol yeniden alevlendi!

Brent petrol varil fiyatı TSİ 08.30 itibariyle 91.72 dolar seviyesinde. Amerikan ham petrolü (WTI) ise 88.24 dolar seviyesinde.

#4
Foto - Petrol yeniden alevlendi!

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