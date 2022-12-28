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Yerel Yılbaşı öncesi İstanbul'da kaçak içki operasyonu: Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi!
Yerel

Yılbaşı öncesi İstanbul'da kaçak içki operasyonu: Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi!

Türkiye'den dikkat çeken operasyon adımları: yeni yıla sayılı günler kala jandarma ekipleri dev 'içki' operasyonu düzenlendi. Piyasaya binlerce litre sahte içki sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese operasyon gerçekleşti. Operasyonda 9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 09:15:00 - 2022-12-28 09:17:09
Yılbaşı öncesi İstanbul'da kaçak içki operasyonu: Binlerce litre sahte alkol ele geçirildi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik Bakırköy ve Esenler ilçelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yaklaşan yılbaşı öncesinde artan alkol tüketimi nedeniyle oluşan ticari faaliyetten kendilerine pay çıkarmak isteyen şüpheliler kendilerine paravan şirketler kurdu.

TOPLADIKLARI ŞİŞELERE DOLDURDULAR

Bu şirketler aracılığıyla şahısların, kolonya, dezenfektan veya temizlik ürünü yapmak bahanesi ile piyasadan temin ettikleri metil alkolleri kurmuş oldukları özel düzenekler vasıtası ile saflaştırarak etil alkole çevirdikleri, saflaştırmış oldukları etil alkole belirli oranda viski, rakı, votka aroması ve gıda boyası katarak alkollü içki elde ettikleri belirlendi. Bu elde ettikleri alkollü içkileri geri dönüşüm sahalarından topladıkları kullanılmış şişelere tekrar doldurarak sahte bandrol yapıştırmak sureti ile özellikle açık içki sunumu yapan bar, pavyon, meyhane, birahane ve içkili restoran türü işletmelere sattıkları tespit edildi.

9 BİN 750 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak 3 ayrı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 bin 570 litre sahte viski, 4 bin 250 litre sahte rakı, 2 bin 930 litre sahte votka, 2 bin 500 litre etil alkol, 17 bin 250 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 adet alkol damıtma kazanı, 19 bin 500 adet kapak, 9 bin 200 adet boş şişe ele geçirildi.

Öte yandan, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 6 şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

Yeni yıla sayılı günler kala jandarma ekipleri dev 'içki' operasyonu düzenlendi. Piyasaya binlerce litre sahte içki sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik 3 ayrı adrese operasyon gerçekleşti. Operasyonda 9 bin 750 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

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