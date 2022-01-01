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Yerel Yılbaşı kavgası çıktı. Henüz 14 yaşındaydı!
Yerel

Yılbaşı kavgası çıktı. Henüz 14 yaşındaydı!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 13:42:00 - 2022-01-01 13:48:50
Yılbaşı kavgası çıktı. Henüz 14 yaşındaydı!

İstanbulda bu sabah saat 00.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İddialara göre, yılbaşını kutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı.

Rastgele ateş etmeye başladı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı.

Kurşun kafasına isabet etti

Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

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