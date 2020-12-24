Yılbaşı hediyesine karar veremeyenler için hediye önerileri

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık Giyim Dışı Kategori Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, "Yeni yıl hediye alışverişi için birçok farklı seçeneği avantajlı kampanyalarla sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, yılbaşına geri sayım devam ederken, yeni yıl heyecanının en çok hissedildiği günler yaşanıyor. Yılbaşı demek bir yandan da hediye demek. Bu nedenle sevdiklerini mutlu etmek isteyenler yılbaşı hediyesi alışverişi için mağazalarda ve internet mağazalarında en iyi seçimleri yapmaya çalışıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Değirmenci, yılbaşı hediye alışverişi için şu önerilerde bulundu:

"Stil sahibi kadınlar için güncel moda trendlerini takip eden özel parçalar seçin. Payetli bir bluz, kısa ya da uzun saten bir etek, sloganlı bir tişört ya da sweatshirt iyi bir seçim olabilir. Yılbaşının ışıltılı atmosferine en iyi eşlik edecek hediye seçeneklerinden biri kozmetik ürünleri olabilir. Güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, makyaj setlerinden parfümlere kadar kişisel mutluluğu artıran kozmetik ürünlerine göz atmayı unutmayın. Üstelik, parfüm ve kozmetik ürünleri bu dönemde set olarak avantajlı fiyatlara sunuluyor."

Tarz sahibi erkekler için rahat parçalar tercih edebileceğini belirten Değirmenci, "Ceket, gömlek, kravat- kol düğmesi setleri, cüzdan-kemer setleri veya ayakkabı gibi seçenekler klasik hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Tarz sahibi ama rahatlığından vazgeçemeyen erkekler içinse eşofman takımları, sweatshirtler ve spor ayakkabı gibi seçeneklere göz atabilirsiniz. Atkı ve bere de iyi bir alternatif olabilir. " yorumunu yaptı.

Çocuklar için ise hayran olunan oyuncakların veya çizgi film kahramanlarının lisanslı ürünleri harika birer hediye alternatifi olabileceğini ifade eden Değirmenci, "Lego başta olmak üzere sevilen oyuncaklarla da çocuklara hem eğitici hem de eğlendirici alternatifler seçebilirsiniz. Ayrıca kadife veya simli tül şık elbiseler ile payetli etekler süslü kızları mutlu edecektir. Erkek çocukları için rahatlığı ve tarzı ile ön plana çıkan eşofman üst ve altları, kapüşonlu sweatshirtler ve birbirinden tarz montları tercih edebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.





- Eğlenceli hediye alternatifleri





Değirmenci, Çam ağacı, geyik, yıldız gibi sembolik yılbaşı temalarıyla tasarlanan birbirinden güzel kupaların da eğlenceli birer hediye alternatifi olabileceğini kaydederek şöyle devam etti:

"Ayrıca yılbaşı alışverişinin olmazsa olmazı kar kürelerine bakmayı da unutmayın. Yılbaşı ruhunu evlere taşıyan mumlar, mumluklar ve şamdanlar da her zaman en iyi hediye seçenekleri arasında yer alıyor.Sevdiklerinizin yanına gidemeseniz bile hediyelerinizi sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. Bu yılbaşında belki sevdiklerinizin yanına gidemeyeceksiniz ama onları göndereceğiniz bir hediye ile şaşırtıp, mutlu edebileceğinizi unutmayın. Bunun için sadece online alışveriş yapmanız da gerekmiyor Boyner mağazalarından aldığınız hediyeler Boyner tarafından direkt sevdiklerinizin adreslerine ulaştırılıyor."

Boyner'in yeni yıl hediye alışverişi için birçok farklı seçeneği avantajlı kampanyalarla sunduğunu belirten Değirmenci, şunları kaydetti:

"Yeni yıl alışverişi döneminde farklı kategorilerde avantajlı kampanyalar müşterilerimizle buluşuyor. Her sene olduğu gibi bu sene de zengin kozmetik seçeneklerimizi muhteşem bir yeni yıl kampanyası ile taçlandırıyoruz. Kampanya kapsamında, 31 Aralık'a kadar Boyner mağazalarından ve boyner.com.tr'den yapılacak her 300 liralık alışverişe anında 100 lira indirim uygulanıyor. Ayrıca alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu büyük indirime ek olarak 100 lira değerinde Paracık kazanıyor.

Yılbaşı ruhunu yaşatan pek çok ürünün yer aldığı Boyner Evde kategorimizde yılbaşı ürünlerinde 3 al 2 öde kampanyamız devam ediyor. Bunlarla beraber sneaker'lardan botlara, montlardan çantalara, outdoor ürünlerinden dekorasyona kadar farklı kategorilerde büyük indirimlerin yer aldığı kampanyalarla müşterilerimize yılın bu en keyifli döneminde yanlarında olmak istiyoruz. Zengin ürün seçenekleri, hayatı kolaylaştıran yenilikçi hizmetlerimiz ve kampanyalarımızla yılbaşı alışverişine keyif katıyoruz."



