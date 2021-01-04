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Gündem Yılbaşı gecesi İstanbul'da ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Gündem

Yılbaşı gecesi İstanbul'da ceza kesilen kişi sayısı belli oldu

İstanbul'da yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:35:00 -
Yılbaşı gecesi İstanbul'da ceza kesilen kişi sayısı belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağında jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında, jandarma; 1072 kişi, 3 işletmeye idari, 977 araca cezai işlem, polis; 7 bin 134 kişi, 19 işletmeye idari, 3 bin 7 araca cezai işlem, sahil güvenlik ise 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladı. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim."

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