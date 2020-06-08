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Aktüel

Yılanlar havaların iyice ısınmasıyla ortaya çıkmaya başladı

Eskişehir’de havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların sayısının artması, vatandaşları tedirgin ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:26:48 -
Yılanlar havaların iyice ısınmasıyla ortaya çıkmaya başladı

Eskişehir’de havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların sayısının artması, vatandaşları tedirgin ediyor.


Daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülmeye başlayan yılanlar, son günlerde şehir merkezinde de sıklıkla görülmeye başladı. Yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan hayvanlar, vatandaşların da zehirli olup olmadıklarını bilmemelerinden dolayı tedirgin ediyor.


Eskişehir’in Sazova Mahallesi Yeşildağ Sokak üzerinde bir arabanın ezmesi sonucu can çekişen yılanın görüntüleri, kamera ile kayıt altına alındı. Araba yoluna çıkması sonucu ezilen yılanın Porsuk çayı kenarında bulunan yolda görülmesi ise, yeşil ve sulak alandan merkeze doğru gelebilme ihtimalini akıllara getiriyor.

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