Yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yılan tarafından sokulan çiftçi hastanelik oldu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yılan tarafından sokulan çiftçi hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Erikli köyünde bağ bozumu yapan Yusuf Eroğlu’nu (31) sağ kolundan yılan soktu. Eroğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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