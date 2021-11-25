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Yaşam Yılanın civcivlere saldırısı olay oldu! Horoz kaçtı, tavuk yavrularını savundu
Yaşam

Yılanın civcivlere saldırısı olay oldu! Horoz kaçtı, tavuk yavrularını savundu

Sosyal medyada anne tavuk ile yılan arasındaki mücadele görenleri hayrete düşürdü. Horozun yılan saldırısı anında yuvadan kaçtığı görülürken, anne tavuğun ölümü göze alarak yavrularını koruması dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2021-11-25 12:41:00 -

Hayvanlar alemine ilişkin görüntüler, sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir görüntüde, anne tavuk ile yılan arasındaki mücadele görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Horoz anında kaçtı

Videoda, civcivlere saldırmaya çalışan bir yılan yer alırken, diğer tarafta horoz ve tavuk yer aldı. Horoz, yılan saldırısı karşısına anında yuvayı terk ederken, anne tavuğun ölüm pahasına karşı yılana diklenmesi dikkat çekti.

Anne tavuk başarılı oldu

Videonun devamında anne tavuğun, yılana karşı zafer kazandığı ve yavrularını korumayı başardığı görülüyor. Bir süre saldırma girişiminde bulunan yılan, anne tavuğun direnişinin ardından yuvayı terk ediyor.

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