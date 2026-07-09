'Yılanı öldürdüm' videosu paylaştı 22 bin TL ceza yedi

Antalya'nın Serik ilçesinde serada karpuz toplarken ölmüş yılanı eline alarak "Ben öldürdüm" diyen hurdacıya yılanın koruma altındaki ok yılanı olduğu tespit edilince 22 bin TL ceza geldi. Adresine gelen tebligatı görünce neye uğradığını şaşıran hurdacı, yılanı ölü bulduğunu savunarak, "Kafası ezik yılanı ölü buldum, bir an gaza gelip ‘Öldürdüm' dedim. Zır cahilim.

Ceza geldikten sonra gözüme uyku girmiyor. Affedilmek istiyorum. Bundan sonra yılan gelip soksa da, devlet versin onun cezasını" dedi.

Olay, 30 Nisan'da Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde yaşandı. Geçimini seralarda çalışarak ve hurda toplayarak sağlayan Bülent Nehoş, sabah saatlerinde hasat için girdiği karpuz serasında bir yılanla karşılaştı. Kafasız ezilmiş haldeki yılanı eline alarak etkisiz hale getirdiğini söyleyen Nehoş, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Olayın basında yer almasının ardından Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Yapılan incelemelerde yılanın koruma altındaki ‘ok yılanı' (Platyceps najadum) olduğu tespit edildi. Bülent Nehoş'a koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve yasadışı avcılık maddelerinden yaklaşık 22 bin lira idari para cezası uygulandı.

Serada karpuz toplarken karşılaştığı manzaranın tamamen bir cehalet ve anlık heyecan kurbanı olduğunu belirten Bülent Nehoş, "Bilmeden hata yaparak, kafası ezik yılanı 'Öldürdüm' dedim. Yalan söylediğimi ispatlayamadım. Kamuoyuna duyurmak istiyorum; devletimizde herkes görevini yapıyor, ellerine kollarına sağlık. Ben yalan söylemekten pişmanım. Uyku uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Sağıma dönsem vicdanım kabul etmiyor. Seranın kıyısında ölmüş yılanı, 'Sen ezmişsin yılanı, inceledik' dediler' Yılan kokuyordu, sinekler konuyordu üzerine. Kaldırdım elimle.

Bir an gaza geldim, cahilliğimden dolayı. Telefonun ne olduğunu bilmiyorum, kamunun ne olduğunu bilmiyorum. Akıllı telefonun ne olduğunu bilmiyorum. İnternet açılacaksa başkasına açtırıyorum. Yani zır cahilim. Hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum" ifadesini kullandı.

Yılanı öldürmediğini savunan Nehoş, şunları söyledi: "Şerefim üzerine yemin ederim yılanı öldürmedim. Ezik yılanı, ölmüş diye böyle elimle kaldırarak gösterdim. Cahilliğimden dolayı ‘Öldürdüm' dedim yani. Pişmanlıktan gözüm uyku görmüyor, vicdanım rahat etmiyor. Sağıma dönüyorum, soluma dönüyorum uyuyamıyorum. Dilekçe vereyim diyorum, 3 bin lira istedi avukatlar. 3 bin lirayı nereden bulayım.

Toplam 22 bin lira ceza kesildi. 6 bin lirasını ödedim. Postacı arkadaşıma sordum, 'Hemen git, bunu yatır kurtul' dedi. Vicdan azabı çekiyorum. Yapmadığım şeyi ‘Yaptım' deyip pişmanlık duyuyorum. Polis memurlarımızdan, devletimizden affedilmemi istiyorum. Uyku yüzü görmüyorum. Bundan sonra yılan gelip soksa da, devlet versin yılanın cezasını.