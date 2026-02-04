  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat Bir kutu ilaç bir bardak çorbayla algı yapıyor! İşi gücü fırıldaklık Çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri temin ediyorlardı! 47 zanlı yakalandı Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı Kolombiya lideri Petro “ABD Başkanı Trump ile görüşme "pozitif" geçti” Petro'ya Trump ayarı Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı Yurdun batısından sağanak geliyor! Doğu illerinde ise kar kapıda Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Özgür Özel’in kurgu siyaseti Osmaniye’de çöktü! Mağdur dedikleri kadının altından araç filosu çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden acı haber! Rahatsızlanan Astsubay Talat Okur şehit düştü
Spor Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun
Spor

Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun

Süper Lig devi Galatasaray, yılan hikayesine dönen Can Armando Güner transferinde son noktayı koydu. İşte sarı-kırmızılıların bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli ve tüm detaylar.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve bir yandan da kadro planlamasında geleceğe yönelik adımlar atan Galatasaray, ekibinin raporları doğrultusunda uzun süredir takibinde olduğu Borussia Mönchengladbach altyapısının parlayan yıldızı Can Armando Güner’in transferinde mutlu sona ulaştı.

SKY DE'nin haberine göre; 2008 doğumlu Can Armando Güner ile 4.5 yıllık anlaşmaya varıldı. Bu transfer için sarı-kırmızılılar 500 bin euro bonservis bedeli ve 100 bin euro bonus ödeyecek. Sonraki satışyan ise Mönchengladbach'a herhangi bir pay yok.

Transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına varılan ve kulübüyle olan pürüzleri giderilen Can Armando Güner'in İstanbul'a geliş tarihi de netleşti. Genç yeteneğin, resmi sözleşmeye imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaş altı takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Türk asıllı Arjantinli sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i İstanbul'a getirmişti.

Eski Galatasaraylı Alman devinin başına geçti
Eski Galatasaraylı Alman devinin başına geçti

Spor

Eski Galatasaraylı Alman devinin başına geçti

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Juventus'tan açıklama geldi
Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Juventus'tan açıklama geldi

Spor

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Juventus'tan açıklama geldi

Yaser Asprilla: Galatasaray'ı küçüklüğümden beri...
Yaser Asprilla: Galatasaray'ı küçüklüğümden beri...

Spor

Yaser Asprilla: Galatasaray'ı küçüklüğümden beri...

Sözleşmesi feshedildi! Genç oyuncu Galatasaray’a geri döndü
Sözleşmesi feshedildi! Genç oyuncu Galatasaray’a geri döndü

Spor

Sözleşmesi feshedildi! Genç oyuncu Galatasaray’a geri döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23