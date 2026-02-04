Yılan hikayesine dönmüştü! Sonunda açıklandı! Genç yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve bir yandan da kadro planlamasında geleceğe yönelik adımlar atan Galatasaray, ekibinin raporları doğrultusunda uzun süredir takibinde olduğu Borussia Mönchengladbach altyapısının parlayan yıldızı Can Armando Güner’in transferinde mutlu sona ulaştı.

SKY DE'nin haberine göre; 2008 doğumlu Can Armando Güner ile 4.5 yıllık anlaşmaya varıldı. Bu transfer için sarı-kırmızılılar 500 bin euro bonservis bedeli ve 100 bin euro bonus ödeyecek. Sonraki satışyan ise Mönchengladbach'a herhangi bir pay yok.

Transfer görüşmelerinde prensip anlaşmasına varılan ve kulübüyle olan pürüzleri giderilen Can Armando Güner'in İstanbul'a geliş tarihi de netleşti. Genç yeteneğin, resmi sözleşmeye imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaş altı takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Türk asıllı Arjantinli sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i İstanbul'a getirmişti.