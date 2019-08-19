Yılan bacağından soktu Bursa’nın İnegöl ilçesinde yılan tarafından bacağından sokulan kadınhastanede tedavi altına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yılan tarafından bacağından sokulan kadınhastanede tedavi altına alındı.

Olay Eymir Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki eşyaları almak için giden Nurdan A, sarmaşıkların arasından çıkan yılan tarafından bacağından ısırıldı. Acılar içerisinde kalan kadın yakınları tarafından özel bir araçla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tedavinin ardından Nurdan A müşahede altına alındı.

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