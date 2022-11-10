Yıl sonunda envantere girecek! Dünyada sadece 8 ülke yapabiliyor

Türkiye, uzun yıllardır dışa bağımlı olduğu mühimmatlar konusunda önemli adımlar attı. Bunlardan birisi de F-16'larda kullanılacak olan kısa menzilli yerli füze BOZDOĞAN...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor."

Dünyada sadece 8 ülke yapabiliyor

Dünyada sadece sekiz ülke tarafından havadan havaya atılan füzeler üretilebiliyor. Türkiye bu kapsamda ürettiği BOZDOĞAN füzesiyle önemli bir kabiliyete ulaşmış olacak.

Yıl sonunda envantere girecek

F-16'lar için kısa menzili yerli füze olarak üretilen BOZDOĞAN'ın yıl sonunda envantere girmesi bekleniyor. Bu sayede, TSK'nın özellikle Ege ve Akdeniz'de caydırıcılığının korunması ve arttırılması sağlanmış olacak.