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Teknoloji Yıl sonunda envantere girecek! Dünyada sadece 8 ülke yapabiliyor
Teknoloji

Yıl sonunda envantere girecek! Dünyada sadece 8 ülke yapabiliyor

"BOZDOĞAN Hava-Hava Füzesi"nin test atışları başarıyla devam ediyor. Son testleri tamamlanan BOZDOĞAN'ın yıl sonunda envantere girmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 23:28:00 - 2022-11-10 23:28:21

Türkiye, uzun yıllardır dışa bağımlı olduğu mühimmatlar konusunda önemli adımlar attı. Bunlardan birisi de F-16'larda kullanılacak olan kısa menzilli yerli füze BOZDOĞAN...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava Füzesinin test atışları 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından başarılı bir şekilde devam ediyor."

Dünyada sadece 8 ülke yapabiliyor

Dünyada sadece sekiz ülke tarafından havadan havaya atılan füzeler üretilebiliyor. Türkiye bu kapsamda ürettiği BOZDOĞAN füzesiyle önemli bir kabiliyete ulaşmış olacak.

Yıl sonunda envantere girecek

F-16'lar için kısa menzili yerli füze olarak üretilen BOZDOĞAN'ın yıl sonunda envantere girmesi bekleniyor. Bu sayede, TSK'nın özellikle Ege ve Akdeniz'de caydırıcılığının korunması ve arttırılması sağlanmış olacak.

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