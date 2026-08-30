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Siyaset Halk otobüsü bile daha kalabalık… Ümit Özdağ’dan dev miting!
Siyaset

Halk otobüsü bile daha kalabalık… Ümit Özdağ’dan dev miting!

Yeniakit Publisher
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İç ve dış siyasete dair hiçbir öngörüsü tutmayan, yalnızca sosyal medyada küçük çocukları etkilemeyi başaran "müflis siyasetçi" Ümit Özdağ yine bocaladı. Irkçı Zafer Partisi'nin lideri Özdağ'ın Zonguldak'taki mitingini takan olmadı.

Suriye'deki devrim sonucu parti politikasında büyük bir hüsran yaşayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine rezil oldu. Özdağ, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Zonguldak’a geldi.

KİMSE TAKMADI

Özdağ Zonguldak'ta bir miting yapmaya kalkıştı. Ancak katılımın oldukça düşük kaldığı görüldü.

Program alanında Zafer Partisi yöneticileri ve partililerin sayısının az olduğu gözlenirken katılımcıların büyük bölümünü, gazeteciler ile güvenlik önlemi alan polislerin oluşturması dikkat çekti.

BİR KEZ OLSUN İŞE YARADI

Geçtiğimiz aylarda Özdağ, Suriyeli bir esnafa yönelik ortaya attığı iddialar nedeniyle yargılandığı davada tazminat cezasına çarptırılmıştı. Özdağ'ın ödediği paralarla Suriye iç savaşında yetim kalan çocuklar için sofra kurulmuştu.

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